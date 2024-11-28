Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем

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Ситуация с курсом рубля в целом находится под контролем, оснований для паники нет. Об этом заявил Владимир Путин.

По словам президента, в России и соседних странах ситуации непростые, однако они под контролем, "все идет по плану". Он также объяснил, что колебание курса рубля связано со многими факторами. В их числе – инфляционные процессы, платежи в бюджет, цены на нефть, а также факторы сезонного характера.

Накануне курс доллара превысил отметку 114 рублей, а евро – 120. За прошедший месяц доллар и евро выросли на "Форексе" на 8,9 и 5,29% соответственно.

Тем не менее цены на авиабилеты в связи с ростом курса доллара не изменятся, уточнил глава российского Минтранса Роман Старовойт. Также министр энергетики России Сергей Цивилев добавил, что в правительстве будут стараться удерживать цены в различных отраслях на существующем уровне.