Эксперт Беляков: доллар подорожал из-за нового санкционного списка США

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Причина подорожания доллара кроется в новом расширенном пакете санкций США, объяснил экономический обозреватель Евгений Беляков в беседе с телеканалом Москва 24.

В пакет санкций Штатов попали 50 российских банков, в том числе и Газпромбанк, который является главным по внешнеторговым операциям. В данный момент рынок подстраивается под реалии, вследствие чего на бирже конкурируют за оставшуюся валюту.

Беляков отметил, что финансовые организации активно скупают ее, потому что не понимают, как в дальнейшем будут выстроены пути валюты: либо за границу, либо возврат экспортерами валюты внутрь страны.

"Понятно, что через какое-то время эти пути найдутся, как они находились в предыдущие несколько лет. Но в любом случае рынок сейчас пытается понять, насколько сильны эти санкции и насколько они сильно повлияют на наш валютный рынок. Поэтому перестраховываются", – добавил эксперт.

Кроме того, Беляков обратил внимание, что сейчас в равной степени можно и выиграть, и проиграть от покупки доллара. Аналитики заявили, что валютный рынок перегрет и справедливым курсом считается от 100 до 105 рублей. Скорее всего, валюта вернется к своим значениям, подытожил эксперт.

Между тем 27 ноября к 16:13 по московскому времени доллар поднялся до отметки 114,49 рубля. В то же время евро впервые с марта 2022 года превысил 120 рублей. За прошедший месяц курсы доллара и евро на "Форексе" продемонстрировали рост на 8,9 и 5,29% соответственно.

21 ноября министерство финансов США сообщило о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения в том числе подпал Газпромбанк. Его карты UnionPay перестали работать за границей. Так, расплатиться такой картой уже нельзя в Турции, Казахстане, Катаре, ОАЭ, Таиланде, Китае, Вьетнаме, Германии и Венгрии.