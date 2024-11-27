Курс юаня на Мосбирже превысил 15 рублей

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Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 15 рублей впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте биржи.

Курс юаня расчетами на 15:58 по московскому времени вырос на 35 копеек, до 15,02 рубля.

Ранее курс юаня поднялся выше 14 рублей, что также произошло впервые с 9 октября 2023 года. Тогда китайская валюта торговалась на отметке 14,001 рубля, а после ускорила рост и достигла отметки в 14,023 рубля.

Между тем курс доллара на международном внебиржевом валютном рынке "Форекс" впервые с марта 2022 года превысил 110 рублей. По данным на 14:20 по московскому времени, курс американской валюты вырос на 4,26%, до 110,0006 рубля.