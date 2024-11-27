В Минтрансе РФ заявили, что цены на авиабилеты не изменятся из-за роста курса доллара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Цены на авиабилеты не поднимутся из-за роста курса доллара. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказал глава Минтранса России Роман Старовойт.

В свою очередь, министр энергетики РФ Сергей Цивилев уточнил, что в правительстве будут стараться удерживать цены в разных отраслях на текущем уровне. Главы министерств отметили, что комментировать ситуацию с курсом доллара и евро нужно аккуратнее, чтобы негативно не влиять на рынки.

Между тем доллар 27 ноября вырос до 114,49 рубля, а евро – до 120,57 рубля. За прошедший месяц курсы доллара и евро на "Форексе" продемонстрировали рост на 8,9 и 5,29% соответственно.

Однако на россиянах курс доллара не скажется, поскольку граждане РФ получают зарплату в рублях, пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.