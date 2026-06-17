Температура воздуха в столице 18 июня будет соответствовать норме осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура в Москве в четверг, 18 июня, будет соответствовать норме осени. Об этом в своем телеграм-канале рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"После 11-дневной довольно теплой, а порой и жаркой погоды, <…> четвертые сутки подряд в Центральной России наблюдается летнее похолодание", – отметил синоптик.

По его словам, в четверг синоптическая ситуация в Москве будет обусловлена тыловой частью североатлантического циклона. Адвекция свежего воздуха в условиях плотной облачности и небольших дождей станет причиной самого прохладного дня с начала лета – днем столбики термометров покажут всего плюс 13–16 градусов, что соответствует климатической норме начала осени.

В пятницу, 19 июня, увеличится приток "лучистой энергии солнца", и столбики термометров потянутся к отметке 20 градусов тепла. В субботу, 20 июня, тоже прогнозируется умеренное 20-градусное тепло.

"Сбой природы, когда июнь вдруг подменили сентябрем, будет недолгим. К воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится, и потеплеет до летних значений – до плюс 21–24 градусов", – заключил Тишковец.

В Гидрометцентре ранее предупредили, что жара может вернуться в Москву не раньше июля. Текущая неделя, с 15 по 21 июня, оказалась холоднее климатической нормы на 1–1,5 градуса. Вторая половина недели, включая 18 и 19 июня, будет облачной с редкими прояснениями.

Также прогнозируется, что до четверга ночью столбик термометра в столичном регионе будет опускаться до 10–12 градусов.