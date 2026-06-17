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Новости

17 июня, 20:58

Город

День открытых дверей для предпринимателей состоится в Москве 18 июня

Фото: 123RF.com/nikey62

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве проведет в четверг, 18 июня, акцию "День открытых дверей для предпринимателей".

Цель мероприятия – повысить осведомленность предпринимательского сообщества о работе управления Роспотребнадзора, разъяснить права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также улучшить понимание вопросов, связанных с обеспечением санитарно‑эпидемиологического благополучия населения и защитой прав потребителей.

Акция пройдет по адресу Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3, 4, а также в территориальных отделах управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что за 8 лет работы программы "Московская школа экспортера" (МШЭ) объединили более 22 тысяч столичных компаний. Для предпринимателей провели свыше тысячи образовательных мероприятий: вебинаров, онлайн-практикумов и очных интенсивов.

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