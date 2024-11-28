Эксперт Горин объяснил, кому придется доплатить за туры из-за роста курса валют

28 ноября, 17:28Туризм
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Доплатить за заграничный тур из-за роста курса валют придется тем, кто внес за пакет только часть суммы. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Ранее в Сети появилась информация, что россиянам придется доплачивать за тур из-за колебаний курса валют. По словам Горина, ситуация касается только тех, кто оплачивает отдых частями.
Процент предоплаты может быть разным.
"Туроператор дает возможность как сразу оплатить 100% – это самое популярное с учетом нестабильности курсов валют, либо вносить предоплаты. Бывает чисто символическая, 10%, а бывает и 25, и 50%. Это все оговаривается в соглашении при бронировании путешествия", – указал специалист.
При этом, насколько критичной будет переплата, зависит от курса рубля к евро-доллару.
"С учетом ослабления рубля, за последнюю неделю это составило 10%. Если смотреть на большую глубину по сравнению, например, с июнем-июлем этого года, когда по акциям раннего бронирования тоже была оплата туров, то это уже 20%", – отметил Горин.
Если турист в итоге откажется от поездки, могут быть штрафные санкции. Они прописываются в договоре.
Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала россиянам поменять валюту перед поездкой. При этом лучше сделать это в РФ. При обмене денежных средств она порекомендовала обращать внимание на курс валюты к рублю и к евро-доллару. Уточнив, что выгоднее будет рассматривать его именно к доллару-евро.