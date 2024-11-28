Эксперт Горин объяснил, кому придется доплатить за туры из-за роста курса валют

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Доплатить за заграничный тур из-за роста курса валют придется тем, кто внес за пакет только часть суммы. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Ранее в Сети появилась информация, что россиянам придется доплачивать за тур из-за колебаний курса валют. По словам Горина, ситуация касается только тех, кто оплачивает отдых частями.



Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Оплата тура считается на день внесения платежа. Если это 100% оплата, естественно, курс не меняется. Если была только предоплата, то курс меняется ежедневно с учетом конвертации туроператора. Он может отличаться на определенное количество процентов от Центрального банка, так как существуют дополнительные расходы по конвертации валюты в рубли.

Процент предоплаты может быть разным.

"Туроператор дает возможность как сразу оплатить 100% – это самое популярное с учетом нестабильности курсов валют, либо вносить предоплаты. Бывает чисто символическая, 10%, а бывает и 25, и 50%. Это все оговаривается в соглашении при бронировании путешествия", – указал специалист.

При этом, насколько критичной будет переплата, зависит от курса рубля к евро-доллару.

"С учетом ослабления рубля, за последнюю неделю это составило 10%. Если смотреть на большую глубину по сравнению, например, с июнем-июлем этого года, когда по акциям раннего бронирования тоже была оплата туров, то это уже 20%", – отметил Горин.

Если турист в итоге откажется от поездки, могут быть штрафные санкции. Они прописываются в договоре.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) В зависимости от условий контракта есть возможность расторжения соглашения за вычетом фактически понесенных расходов. Это штрафные санкции, которые предъявляет авиакомпания или отель в случае аннуляции и неоплаты путешествия. Но это все очень персонализировано и индивидуально. В каждом конкретном случае нужно учитывать свои договорные отношения, которые прописаны в документах между турагентом и путешественником.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь посоветовала россиянам поменять валюту перед поездкой. При этом лучше сделать это в РФ. При обмене денежных средств она порекомендовала обращать внимание на курс валюты к рублю и к евро-доллару. Уточнив, что выгоднее будет рассматривать его именно к доллару-евро.