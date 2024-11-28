РСТ: рост доллара и евро не влияет на продажи новогодних туров

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Количество бронирований зарубежных туров в последние дни немного снизилось на фоне роста курсов доллара и евро, однако в целом россияне не готовы отказаться от поездок за границу, особенно в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Руководитель департамента продаж и разработки продукта одной из компаний Юлия Соколова отметила, что, несмотря на снижение активности бронирования зарубежных туров, глубина продаж не падает. По ее словам, путешественники бронируют туры с заездами уже до конца июня следующего года.

"В то же время рост курса стимулирует туристов сразу и полностью оплачивать заказы. В целом все зарубежье продается в обычном режиме", – уточнила Соколова.

При сильных изменениях курсов валют путешественники могут скорректировать направление отдыха на более дешевое, однако подобные ситуации единичны. По мнению туроператоров, рост курса доллара и евро не является основной причиной для отмены поездок.

Гендиректор сети турагентств Виктория Першина предположила, что в нынешней обстановке туристы могут уменьшить количество дней отдыха или заменить отель на более дешевый.

Накануне, 27 ноября, доллар поднялся до отметки 114,49 рубля. В то же время евро впервые с марта 2022 года превысил 120 рублей. За прошедший месяц курсы доллара и евро на "Форексе" продемонстрировали рост на 8,9 и 5,29% соответственно.

