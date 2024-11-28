Тревел-блогер Ансталь: валюту перед путешествием лучше менять в России

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Перед отправлением в путешествие за границу необходимо поменять валюту. Лучше это сделать в России, рассказала Москве 24 тревел-блогер Наталия Ансталь.

При обмене денежных средств важно обращать внимание на курс валюты к рублю и евро-доллару, отметила эксперт, уточнив, что выгоднее будет рассматривать его именно к доллару-евро.

"Если мы рассматриваем Турцию или Египет, например, то доллар и евро там равнозначны, поэтому выгоднее везти доллары", – пояснила Ансталь.

В случае больших планов на экскурсии блогер порекомендовала иметь на руках не менее 200–250 условных единиц на человека. Если же таких планов не предвидится, то 100–150 будет достаточно. Однако стоит иметь в виду, что банковские карты России за границей не работают, подчеркнула Ансталь.

"Еще рекомендую всегда планировать заранее свой бюджет и примерные траты, сравнивать курсы валют в разных банках, почитать статьи о тонкостях стран, куда планируете ехать", – подытожила она.

Ранее АТОР рекомендовала россиянам покупать доллары нового образца или иную конвертируемую в стране пребывания валюту перед выездом за рубеж. Дело в том, что на сегодняшний день банкноты номиналом 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Турции.

Это произошло на фоне сообщений в СМИ и соцсетях о большом количестве фальшивых купюр. В АТОР считают, что проблема с приемом старых долларов не имеет какого-то логического решения.

