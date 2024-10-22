Банки Турции заявили об отсутствии массовых проблем у россиян при обмене долларов

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Банки Турции не получали жалоб от туроператоров о проблемах при обмене долларов старого образца, передает РИА Новости со ссылкой на представителя турецкого госбанка Ziraat.

"Массовой проблемы в связи с этим нет, возможны единичные случаи у туристов, в частности у российских, в отдельных банках или пунктах обмена валюты в курортных регионах (Турции. – Прим. ред.). По крайней мере при наличии купюр старого образца банки стараются решить ситуацию", – сказал представитель банка.

Ранее стало известно, что российские граждане столкнулись с проблемами в приеме наличных долларов в заграничных и в отечественных банках, а также в пунктах обмена валют.

По сообщениям экспертов, в Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ, Армении и некоторых других странах требуют доллары нового образца, которые также должны быть в идеальном состоянии.

Как, в свою очередь, отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян, эта проблема является "больной темой" для российских туристов. При этом он подчеркнул, что ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не сообщали о каких-либо изменениях по данному вопросу, в том числе об отзыве из оборота долларов старого образца.