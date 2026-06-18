Пожар вспыхнул в небоскребе Emirates Financial Towers в Дубае

Фото: ТАСС/AP/Jon Gambrell

Возгорание произошло на верхних этажах небоскреба Emirates Financial Towers в Дубае. Об этом пишет издание Khaleej Times.

Сотрудники полиции и представители власти уже прибыли к месту пожара. Оперативные службы принялись тушить огонь. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в китайском городе Далянь сгорели 20 припаркованных электромобилей из-за того, что 74-летний мужчина решил поджечь тополиных пух. Транспортные средства стояли близко друг к другу, из-за чего огонь быстро распространился по всей парковке.

В конце мая не менее 10 учениц скончались после пожара в общежитии школы в округе Накуру в центральной части Кении. Возгорание началось, когда дети спали. В результате огонь распространился по зданию общежития и вызвал панику среди учащихся.