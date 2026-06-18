Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:58

Происшествия

Пожар вспыхнул в небоскребе Emirates Financial Towers в Дубае

Фото: ТАСС/AP/Jon Gambrell

Возгорание произошло на верхних этажах небоскреба Emirates Financial Towers в Дубае. Об этом пишет издание Khaleej Times.

Сотрудники полиции и представители власти уже прибыли к месту пожара. Оперативные службы принялись тушить огонь. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в китайском городе Далянь сгорели 20 припаркованных электромобилей из-за того, что 74-летний мужчина решил поджечь тополиных пух. Транспортные средства стояли близко друг к другу, из-за чего огонь быстро распространился по всей парковке.

В конце мая не менее 10 учениц скончались после пожара в общежитии школы в округе Накуру в центральной части Кении. Возгорание началось, когда дети спали. В результате огонь распространился по зданию общежития и вызвал панику среди учащихся.

Четыре человека пострадали при пожаре в порту Эквадора

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика