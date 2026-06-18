Шойгу перечислил основные этапы типового сценария "цветной революции"

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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу раскрыл типовой сценарий "цветных революций", которые организуют западные страны. Они проходят в три этапа, которые могут занимать от пары недель до нескольких лет, отметил Шойгу в колонке для газеты "Известия".

На первом этапе осуществляются формирование инфраструктуры и организация будущего протестного движения. В среднем это занимает "от нескольких месяцев до 3–5 лет", уточнил Шойгу.

На втором этапе организуются скоординированные антиправительственные выступления с переводом ситуации в состояние необратимого конфликта. Проводятся массовые акции "гражданского неповиновения с захватом административных зданий", что принуждает действующую власть к отставке.

Наконец, на третьем этапе победившая оппозиция выстраивает новую вертикаль управления государством и экономикой, а также решает вопрос международного признания своей власти.

При этом Запад развивает и адаптирует технологии и инструменты "цветных революций" под современные реалии, указал секретарь Совбеза. К примеру, заказчики смены режимов в других странах видят значительные перспективы в задействовании искусственного интеллекта (ИИ).

Шойгу подчеркнул, что западные страны при реализации подобных революций взращивают оппозиционные элиты под своим финансовым контролем. При этом успех таких действий Запада не гарантирован. В качестве примера Шойгу привел ситуацию в Белоруссии в 2020 году.

Чиновник призвал заблаговременно вскрывать угрозы национальным интересам России и ее союзников на фоне попыток "цветных революций".

"Поскольку с каждой новой реализованной или нереализованной революцией ее механизмы становятся более изощренными, ни одно государство, вне зависимости от вида политического режима, культурной и конфессиональной специфики, не защищено от "цветной" угрозы", – пояснил он.

Шойгу также указал на признаки подготовки Западом "цветной революции" в Сербии по примеру евромайдана. Он напомнил, что основной задачей инициаторов революции на первом этапе является провоцирование массового общественного недовольства действиями властей. В ход идут современные пиар-технологии, стимулирующие рост антиправительственных настроений и в целом кризис институционального доверия.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ заявила, что неправительственные организации США, Великобритании, ФРГ, Польши и других стран Европы аккумулируют силы и средства, чтобы попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Белоруссии.

Запад хочет создать ресурс из "озлобленных оппозиционеров" и нацелиться на выборы президента республики в 2030 году. Одновременно с этим западные страны хотят ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства.