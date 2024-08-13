DNS, "М.Видео" и "Ситилинк" поддержали предложение ФАС ограничить цены на технику

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Ретейлеры DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" готовы поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ ограничить цены на ряд моделей техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компаний.

В пресс-службе DNS заявили, что уже работают над перечнем товаров, цены на которые можно ограничить.

В "Ситилинке" сообщили, что получили и ознакомились с предложением ФАС. Онлайн-ретейлер поддерживает инициативу и готовит список товаров, на которые будут снижены цены. При этом подробности в компании пообещали сообщить позже.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" также собирается подготовить перечень товарных позиций, цены на которые будут зафиксированы в течение месяца: с конца августа до конца сентября. В компании заверили, что находятся в плотном взаимодействии с ФАС России.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России предложила данным торговым сетям добровольно ограничить цены и наценки на ряд популярных моделей бытовой техники и электроники.

Свое решение служба объяснила предотвращением возможного роста стоимости указанных товаров. Помимо этого, инициатива позволит повысить их доступность, а также окажет положительное влияние на рынок.

Кроме того, ведомство напомнило участникам рынка о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен.