13 августа, 13:19Экономика
DNS, "М.Видео" и "Ситилинк" поддержали предложение ФАС ограничить цены на технику
Фото: depositphotos/IgorVetushko
Ретейлеры DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" готовы поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ ограничить цены на ряд моделей техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компаний.
В пресс-службе DNS заявили, что уже работают над перечнем товаров, цены на которые можно ограничить.
В "Ситилинке" сообщили, что получили и ознакомились с предложением ФАС. Онлайн-ретейлер поддерживает инициативу и готовит список товаров, на которые будут снижены цены. При этом подробности в компании пообещали сообщить позже.
Группа "М.Видео-Эльдорадо" также собирается подготовить перечень товарных позиций, цены на которые будут зафиксированы в течение месяца: с конца августа до конца сентября. В компании заверили, что находятся в плотном взаимодействии с ФАС России.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России предложила данным торговым сетям добровольно ограничить цены и наценки на ряд популярных моделей бытовой техники и электроники.
Свое решение служба объяснила предотвращением возможного роста стоимости указанных товаров. Помимо этого, инициатива позволит повысить их доступность, а также окажет положительное влияние на рынок.
Кроме того, ведомство напомнило участникам рынка о важности соблюдения принципов ответственного ценообразования и недопущения необоснованного роста цен.
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