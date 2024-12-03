Кабмин РФ утвердил концепцию развития фиджитал-движения до 2030 года

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Российское правительство утвердило концепцию развития фиджитал-движения до 2030 года, сообщается на сайте кабмина.

Среди главных задач установлены развитие инфраструктуры нового вида спорта, совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий, а также популяризация фиджитал-спорта.

Главными посетителями новых фиджитал-центров могут стать молодые люди от 14 до 30 лет. Ожидается, что к концу 2030 года в стране будет работать не менее 300 таких центров.

Кроме того, правительство поставило задачу создать федерации этого вида спорта во всех российских регионах, а также студенческую спортивную лигу. Также запланировано подготовить не менее 20 образовательных программ в этой сфере.

Ранее Владимир Путин заявлял, что фиджитал-спорт в скором времени превратится в любимый досуг россиян. Он напоминал, что Россия всегда выступала за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. Новый вид спорта отличается своей динамичностью и зрелищностью, что может вдохновить молодых людей на здоровый образ жизни, добавлял президент РФ.

