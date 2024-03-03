"Игры будущего" завершились в Казани в формате фиджитал-концерта

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Торжественная церемония закрытия "Игр будущего" прошла в Казани в формате фиджитал-концерта. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

"Россия придумала и провела турнир в новых видах спорта в формате, который называется фиджитал. Технологический, динамический, вдохновляющий и очень зрелищный",– отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как он подчеркнул, за соревнованиями следили зрители свыше 100 государств. Победителями и призерами первых Игр стали 236 спортсменов из РФ, Китая, Индии, Казахстана, Белоруссии, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии.

"Казань прощается с турниром, но для Игр будущего все только начинается. Мы передаем эстафету следующим странам, чтобы доставить это удовольствие спортсменам и зрителям во всём мире и вовлечь как можно больше друзей в новое движение", – добавил вице-премьер.

Ранее Владимир Путин заявил, что "Игры будущего" являются свободными от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов. Президент РФ выразил уверенность в том, что на площадках данного соревнования будет царить подлинный спорт. Глава государства заявил, что фиджитал-спорт в скором времени превратится в любимый досуг россиян.

В конце декабря 2023 года Путин подписал закон об организации и проведении международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Целью этого турнира стала популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе традиционные силовые состязания и современные цифровые технологии.

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