Нагорный считает, что "Игры будущего" превзошли Олимпиаду по уровню организации

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Турнир "Игры будущего" по организации превосходит Олимпийские игры, заявил глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы в восторге от проведения каждого дня соревнований, мест в зале просто нет - трибуны переполнены, люди готовы даже стоять на лестнице, это впечатляет", – отметил Нагорный.

По словам олимпийского чемпиона, Игры будущего – это новый формат, который ни с чем не нужно сравнивать, однако они все-таки превосходят Олимпийские игры по уровню организации мероприятия.

Помимо этого, Нагорный заявил, что президент России Владимир Путин делает все необходимое для развития спорта.

"Я не знаю, что еще нужно попросить", – признался спортсмен.

Никита Нагорный выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио, выиграв золотую, серебряную и две бронзовые награды в соревнованиях по спортивной гимнастике. Он также присутствовал на церемонии открытия Игр будущего в Казани.

"Игры будущего" – это соревнованием по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тысячи человек из 107 стран.

Решение о проведении "Игр будущего" было принято Путиным 26 декабря 2023 года. Основной целью турнира стала популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе традиционные силовые состязания и современные цифровые технологии.