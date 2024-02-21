Путин заявил, что "Игры будущего" свободны от политической конъюнктуры

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Международный турнир "Игры будущего" является свободным от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии открытия "Игр будущего" в Казани.

В ходе выступления президент РФ выразил уверенность в том, что на площадках данного соревнования будет царить подлинный спорт. Путин также считает, что Россия сохраняет статус одной из ведущих спортивных держав во всем мире, являясь родиной великих атлетов, побед и рекордов.

"Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. "Игры будущего" – наш дар мировой спортивной семье", – уточнил Путин.

Также глава государства заявил, что фиджитал-спорт в скором времени превратится в любимый досуг россиян.

"Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодежи", – подчеркнул президент РФ, добавив, что именно в этом заключается ценность "Игр будущего".

В конце своего выступления Путин дал старт соревнованиям словами: "В добрый путь".

Турнир будет проводиться до 3 марта. Участие в нем примут порядка 2 тысяч спортсменов из более чем 100 стран.

На церемонии открытия "Игр будущего" также находились лидер Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидер каждой из стран пожелал участникам состязаний удачи на своем языке.

Ранее президент РФ прилетел в Казань в рамках визита, чтобы с представителями иностранных государств принять участие в открытии "Игр будущего".

При этом в конце декабря 2023 года Путин подписал закон об организации и проведении международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Целью этого турнира стала популяризация на национальном и международном уровнях видов спорта, которые сочетают в себе традиционные силовые состязания и современные цифровые технологии.



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