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21 февраля, 20:00

Спорт

Владимир Путин посетил церемонию открытия "Игр будущего" в Казани

Владимир Путин посетил церемонию открытия "Игр будущего" в Казани

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Владимир Путин, а также лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана съехались на открытие "Игр будущего" в Казани.

Торжественная церемония в честь старта первого в истории международного мультиспортивного турнира проходит в эти минуты в столице Татарстана. Участие в соревнованиях принимают порядка двух тысяч человек из 107 стран мира. Турнир проводится по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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