Путин заявил, что РФ готова к строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей

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Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного ж/д сообщения, и Россия готова к реализации подобных проектов. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по строительству ВСМ во время рабочей поездки в Свердловскую область.

"По сути, это пилотный проект, имею в виду строительство на первом этапе ветки Москва – Санкт-Петербург. И она, эта работа, должна стать первым стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России", – сказал глава государства.

Президент РФ указал, что это принципиально другой уровень технологий и транспортных услуг. Он уверен, что готовность браться за такие сложные проекты и реализовывать их – это своего рода интегральный показатель возросшего технологического, научного, кадрового и индустриального потенциала.

Путин уточнил, что проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург должен быть детально проработан с регионами, через которые она пройдет. Он попросил руководителей российских субъектов ответственно подойти к решению связанных с проектом задач.

Более того, президент РФ попросил предоставить предложения по источникам финансирования магистрали, просчитав все риски, и обозначить сроки и этапы работ, условия привлечения инвесторов и институтов развития.

Российский лидер отметил, что в перспективе высокоскоростная магистраль может быть продлена в Рязань, Казань, Екатеринбург, Адлер, а также столицу Белоруссии Минск. Белорусский президент Александр Лукашенко поддержал строительство, подчеркнул Путин.

Президент указал, что в стране надо будет развивать высокоскоростные ж/д магистрали, и это не игрушки, к вопросу надо подойти комплексно.

"Нам все равно нужно строить дополнительные мощности на Октябрьской железной дороге, так? Чтобы обеспечить провоз и скорость передвижения грузов по этой важнейшей магистрали", – сказал он и добавил, что на эти цели потребуется свыше 0,5 триллиона рублей.

В заключение Путин уточнил, что серийное производство высокоскоростных поездов может быть налажено на мощностях "Уральских локомотивов". Сейчас, считает он, завод успешно проектирует и производит современную, передовую ж/д технику, электровозы и поезда, используя отечественные материалы и комплектующие.

В свою очередь, министр транспорта России Виталий Савельев рассказал, что первая партия из 28 поездов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург потребует 148 миллиардов рублей. По его мнению, поставка составов на линию планируется к 2028 году. Поезда же будут ходить по магистрали каждые 10–15 минут, подчеркнул он.

Ранее Савельев сообщал, что проект ВСМ от Москвы до Петербурга может войти в новый нацпроект "Транспорт". Сейчас, по его словам, в нацпроект включены шесть федеральных проектов, однако их количество может поменяться.

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