Мэр утвердил проект планировки будущего вокзала ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Утвержден проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, рядом со станцией метро "Рижская" появится крупный пересадочный узел между двумя линиями традиционной подземки, четырьмя диаметрами наземного метро и высокоскоростной железнодорожной магистралью.

Мэр добавил, что помимо современного пассажирского вокзала, построят второй вестибюль станции "Рижская" БКЛ и два надземных пешеходных перехода.



"Сегодня "Рижская" уже объединяет станции БКЛ, Калужско-Рижской линии и МЦД-2. В перспективе здесь также будут останавливаться поезда МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5 и ВСМ", – подчеркнул Собянин.



Он рассказал, что рядом планируется организовать дополнительные парковки, остановки и разворотную площадку для наземного городского транспорта. Также планируется реконструировать трамвайную линию и обновить прилегающую улично-дорожную сеть. Проект позволит создать свыше 8,7 тысячи рабочих мест.



Ранее гендиректор РЖД Олег Белозеров сообщил, что запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируется ввести до 2030 года. Он добавил, что в компании будут стараться максимально сократить сроки, так как это позволяет улучшить финансовые показатели проекта.

Уточняется, что высокоскоростная железнодорожная линия позволяет эксплуатировать поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час. На сегодня в России подобных дорог нет.

ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.

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