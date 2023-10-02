ВСМ Москва – Петербург могут запустить до 2030 года

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Запуск первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируется ввести до 2030 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Он добавил, что в компании будут стараться максимально сократить сроки, так как это позволяет улучшить финансовые показатели проекта.

Уточняется, что высокоскоростная железнодорожная линия позволяет эксплуатировать поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час. На сегодня в России подобных дорог нет.

ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут. Стоимость строительства магистрали оценивается в 1,7 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что китайские железные дороги установили национальный рекорд пассажироперевозок. За день ими воспользовались более 20 миллионов человек.

До этого в Федеральной пассажирской компании сообщили, что сезонный поезд, следующий по маршруту Калининград – Москва, будет курсировать до 10 ноября 2023 года.

В Китае запустили высокоскоростную железнодорожную магистраль через море