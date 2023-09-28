Сезонный поезд продолжит курсировать на маршруте Калининград – Москва до ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сезонный поезд, следующий по маршруту Калининград – Москва, будет курсировать до 10 ноября 2023 года. Об этом сказано в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

"Отправление из Москвы по средам и воскресеньям, из Калининграда – по вторникам и пятницам", – добавлено в сообщении ФПК.

По информации пресс-службы, в составе поезда есть плацкартные и купейные вагоны с кондиционерами, биотуалетами и розетками. Кроме того, в вагонах можно провозить домашних животных.

В ФПК сообщили, что в Калининград отправляется сейчас три постоянных состава: фирменный №29/30 "Янтарь" из Москвы, №79/80 из Санкт-Петербурга, а также №359/360 из Адлера. Они будут проезжать по территории Литвы без остановки. Каждый поезд может вместить не более 300 человек.

Ранее сообщалось, что холдинг "Российские железные дороги" весной 2024 года планирует запустить из Москвы два новых туристических поезда. С 27 апреля пассажиры смогут проехать на поезде "Две губернии" по маршруту Москва – Воронеж – Липецк – Москва.

С 31 мая 2024 года компания запустит маршрут Москва – Сызрань – Тольятти – Москва. По нему будет курсировать поезд "Жигулевские выходные".

ФПК представила плацкартные вагоны нового поколения