РЖД запустят два новых туристических поезда из Москвы весной 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Холдинг "Российские железные дороги" весной 2024 года планирует запустить из Москвы два новых туристических поезда. Это следует из расписания рейсов на сайте перевозчика.

С 27 апреля следующего года пассажиры смогут проехать на поезде "Две губернии". Он проследует по маршруту Москва – Воронеж – Липецк – Москва.

С 31 мая 2024 года компания запустит маршрут Москва – Сызрань – Тольятти – Москва. По нему будет курсировать поезд "Жигулевские выходные".

До этого сообщалось, что компания "Гранд Сервис Экспресс" с 5 июля запустит из Москвы в Симферополь дополнительный поезд "Таврия" № 491/492. Он будет отправляться с Киевского вокзала с 5 июля через день, с 19 июля и до 3 сентября 2023 года – ежедневно. Стоимость билетов в плацкартные вагоны составит 5 041,2 рубля.

