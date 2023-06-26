ФПК запустит 3,4 тыс дополнительных поездов по России на период лета

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Федеральная пассажирская компания ввела 3,4 тысячи дополнительных поездов для перевозок по России этим летом. Это на четверть больше, чем год назад, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Это (ввод дополнительных поездов. – Прим. ред.) объясняется высоким спросом на поездки железнодорожным транспортом. Только на юг будут назначены свыше 1,5 тысячи отправлений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала сезона россияне приобрели уже больше 6,5 миллиона билетов на юг страны, что на 20% больше показателя прошлого лета. Самыми популярными направлениями для поездок остаются Анапа, Адлер, Новороссийск и Кисловодск.

Ранее РЖД запустили скоростные поезда "Ласточка" в Абхазию. Первый состав совершил рейс из Сочи в Гагру 8 июня. Он перевез около 60 пассажиров, время в пути составило порядка трех часов.



Электропоезда "Ласточка" запустили между Гагрой и Сочи