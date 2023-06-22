РЖД увеличат глубину продаж билетов на ряде маршрутов до 90 суток

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"Российские железные дороги" увеличат глубину продаж на поезда южного направления с Киевского вокзала и на "Ласточки" между Москвой и Нижним Новгородом, которые отправляются с Восточного вокзала столицы. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Уже с завтрашнего дня за 90 суток до отправления можно будет оформить проездные документы на некоторые южные поезда с Киевского вокзала и скоростные "Ласточки" сообщением Москва – Нижний Новгород с Восточного вокзала Москвы", – говорится в уведомлении пресс-службы.

Глубину продажи билетов увеличили в том числе для маршрутов Москва – Адлер, Москва – Анапа и Москва – Ейск. Отмечается, что ранее путешественники могли купить билет на указанные направления не ранее чем за 45 суток. Подобные ограничения были связаны с масштабными работами по реконструкции инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

До этого кабмин РФ поддержал строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. При этом в правительстве отметили, что идея требует больших вложений и ресурсов. Кроме того, глава Минтранса Виталий Савельев не исключил, что в перспективе магистраль могут продлить до Минска.

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