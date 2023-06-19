Правительство РФ поддержало идею строительства ВСМ между Москвой и Петербургом

Фото: Москва 24/Мартын Малкин

Большинство членов российского правительства поддерживает идею создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"Этот вопрос <...> будет в ближайшее время обсужден на уровне правительства. <...> У нас подавляющее большинство членов правительства за высокоскоростную магистраль", – цитирует его РИА Новости.

Он признал, что проект требует вложения больших ресурсов. При этом, заверил Савельев, уже нашлись инвесторы, которые готовы вложиться как в само строительство железной дороги, так и в создание поездов для нее.

Кроме того, в ходе своего выступления министр не исключил, что в перспективе магистраль могут продлить до Минска. При этом предварительно потребуется оценить стоимость и целесообразность такого решения, подчеркнул он.

В сентябре позапрошлого года стало известно, что к 2027 году в России в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" планируется построить высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург. Ее протяженность, как ожидается, составит 629,7 километра.

Как позже отмечал Владимир Путин, появление такой железной дороги позволит отказаться от использования авиации для перевозок пассажиров между городами.

