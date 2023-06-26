Аэроэкспрессы не будут ходить в аэропорт Внуково 1 и 2 июля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Поезда "Аэроэкспресса" не будут ходить в аэропорт Внуково и из него 1 и 2 июля. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале перевозчика.

Ограничение движения поездов в эти даты связано с необходимостью проведения плановых работ на железнодорожных путях. Однако уже 3 июля аэроэкспрессы вернутся к обычному расписанию.

"Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов "Аэроэкспресса", можно воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт", – посоветовали пассажирам.

Актуальный график движения поездов всегда можно посмотреть на портале или в приложении перевозчика. Кроме того, работают телефоны горячей линии 8 (800) 700-33-77 и 8 (495) 663-84-10. Специалисты в терминалах также могут рассказать об изменениях в расписании.

Ранее стало известно, что график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится по будням с 19:00 до 06:00 с 30 июня по 27 июля.

Также было скорректировано расписание движения ряда аэроэкспрессов в Шереметьево.

Изменения объясняются строительством ТПУ "Лианозово". Работы будут проходить в ночные часы в периоды наименьшего пассажиропотока.



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