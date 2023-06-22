Поезда МЦД-1 и Белорусского направления МЖД задерживаются из-за поврежденного кабеля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда МЦД-1 и Белорусского направления Московской железной дороги опаздывают в связи с повреждением кабеля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Кабель был поврежден в 15:44 в районе станции Кунцевская. Это произошло во время проведения работ.

"В связи с этим на 40 минут было приостановлено движение поездов МЦД-1 и Белорусского направления в обе стороны", – говорится в сообщении.

Сейчас движение частично восстановлено, однако поезда следуют с сильным отставанием от расписания. На территории инцидента работает бригада железнодорожников. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что график движения изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 с 24 по 26 июня. С 03:30 24 июня до 03:30 26 июня на первом маршруте МЦД отменят часть поездов. Интервалы движения частично увеличат до 1,5 часа.

Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала 17 и 18 июня