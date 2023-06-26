Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 изменится по будням с 19:00 до 06:00 с 30 июня по 27 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

"На Савеловском направлении интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 – до 20 минут, после 22:00 – до часа. После 22:00 часть поездов отменят, у части изменятся остановки на участке от Дегунина до Лобни", – говорится в уведомлении.

На Белорусском направлении интервалы также будут частично увеличены до 20 минут. Кроме того, часть поездов проследует с отменой остановок на станциях Беговая и Тестовская.

Также было скорректировано расписание движения ряда поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево.

Изменения объясняются строительством ТПУ "Лианозово". Работы будут проходить в ночные часы в периоды наименьшего пассажиропотока.

Ранее сообщалось об отмене части поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 с 03:30 24 июня до 03:30 26 июня. Также отменили ряд аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево 24 и 25 июня.

Кроме того, интервалы движения частично увеличили до 1,5 часа, а часть поездов ходили с отменой остановок.

Поезда дальнего следования ФПК будут следовать в соответствии с графиком