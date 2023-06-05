Собянин: обновленный павильон московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Обновленный павильон Московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Мы создали этот павильон в 2018 году, чтобы рассказать горожанам о Московских центральных диаметрах. Экспозиция имела большой успех. Видя интерес к теме, решили провести реконструкцию и посвятить выставку главным транспортным проектам Москвы", – отметил он.

По словам мэра, павильон представляет собой интерактивное пространство, где дети могут играть, получить полезную информацию и определиться с будущей профессией.



"Например, на VR-аттракционе "Кабина машиниста" можно управлять поездом на Большой кольцевой линии. В "Игротеке" – крутить педали реальных велосипедов и ехать по виртуальным московским улицам", – перечислил градоначальник.

Кроме того, гостям расскажут о достижениях и транспортных рекордах и продемонстрируют уникальные транспортные объекты с высоты птичьего полета. Старшеклассники и студенты смогут посетить лекции по разным темам в сфере транспорта.



Обновленный павильон будет уникальной площадкой для детей, добавил мэр. Он будет работать без выходных с 09:00 до 21:00.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что почти 80 миллионов раз жители и гости столицы проехали по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с момента ее открытия. Рекордный показатель был зафиксирован 17 мая – в этот день пассажиры совершили 1,08 миллиона поездок.

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