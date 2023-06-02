Москвичи проехали по БКЛ почти 80 млн раз с момента запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 80 миллионов раз жители и гости столицы проехали по Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с момента ее открытия. Рекордный показатель был зафиксирован 17 мая – в этот день пассажиры совершили 1,08 миллиона поездок, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что БКЛ была запущена 1 марта, в состав линии входят такие станции, как: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская". На церемонии открытия линии в режиме видеосвязи присутствовал Владимир Путин.

"Благодаря тому, что все больше москвичей выбирают новое кольцо для своих ежедневных поездок, свободнее стало и на других участках метро. В первую очередь на Кольцевой линии: она разгрузилась до 23%", – сказал заммэра.

Ликсутов выразил надежду, что к концу года жители и гости столицы в среднем будут совершать более 1,3 миллиона поездок в день.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что мостовой переход на станции "Текстильщики" БКЛ готов на 30%.

Переход протяженностью 140 метров пройдет над железной и автомобильной дорогами. Он позволит эффективно распределить пассажиропотоки между двумя линиями метро.



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