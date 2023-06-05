В столице представили новые "Тройки" и "Единые" в честь 100-летия московского спорта

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столице представили новые карты "Тройка" и билеты "Единый" в честь 100-летия московского спорта. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса города.

История московского спорта начинается с июня 1923 года. Тогда был создан Высший совет физической культуры с московским отделением.

"Популярность активного образа жизни в городе растет, во многом это заслуга московского спорта, которому в этом году исполняется 100 лет. Мы поздравляем коллег с юбилеем и выпускаем тематические карты "Тройка" и билеты "Единый" на 1 и 2 поездки", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Приобрести "Тройки" можно в кассах на Кольцевой линии метро, а билеты "Единый" – в кассах и автоматах на всех станциях столичного метрополитена.

До этого в Москве выпустили транспортные карты "Тройка" с детскими рисунками. Кроме того, в продажу поступили проездные со "Смешариками" в честь юбилея мультфильма. Тираж этих карт ограничен.

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