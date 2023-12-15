Путин рассказал о продлении перспективных ВСМ до Луганска и Донецка

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Высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) могут в перспективе дойти до Луганска и Донецка. Об этом рассказал Владимир Путин.

По его словам, объем пассажирских перевозок в направлении Крыма продолжает свой уверенный рост. Также налаживается и железнодорожное сообщение с Донбассом и Новороссией, уточнил российский лидер.

"Планируется, что высокоскоростные магистрали пройдут по территориям, где живут более 111 миллионов наших граждан, а это 80% населения страны", – подчеркнул он.

Ранее он рассказывал, что ВСМ могут продлить не только до Санкт-Петербурга, но и до южных субъектов РФ от Москвы. Сроки, стоимость и этапы строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург могут быть озвучены в начале следующего года, уточнял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В настоящее время Россия и Белоруссия разрабатывают проект строительства ВСМ от Москвы до Минска, сообщал заместитель гендиректора РЖД Олег Тони. По его словам, проектирование участка магистрали между Москвой и Казанью завершено.

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