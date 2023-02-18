Второй ракетоносец Ту-160М новой постройки отправили на летно-испытательную станцию – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба ОАК

Второй стратегический ракетоносец Ту-160М новой постройки отправили на летно-испытательную станцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, первый самолет уже совершил несколько полетов. В данный момент также идет строительство третьего образца ракетоносца.

Ранее сообщалось, что построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет. Полет был осуществлен с Казанского авиационного завода, филиала "Туполев". Он проходил на высоте 600 метров. Борт пробыл в небе около 30 минут. Экипаж выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета.

Спустя несколько дней после этого очередной испытательный полет также совершил глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ. Во время полета были выполнены необходимые проверки систем и оборудования.

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