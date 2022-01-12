Фото: rostec.ru/Объединенная авиастроительная корпорация

Построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет. Об этом сообщается на сайте госкорпорации "Ростех".

Полет был осуществлен с Казанского авиационного завода, филиала "Туполев". Он проходил на высоте 600 метров. Борт пробыл в небе около 30 минут. Экипаж выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в 2022 году состав российской дальней авиации пополнят двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М.

По словам командующего дальней авиацией, Героя России Сергея Кобылаша, особенностью Ту-160М является установка новых комплексов радиоэлектронной борьбы. Также самолеты имеют современные системы навигации, новые образцы вооружений и авионику.

