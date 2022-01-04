Путин провел встречу с гендиректором "Тактического ракетного вооружения" Обносовым

17:04
Фото: kremlin.ru
За 20 лет существования корпорации "Тактические ракетное вооружение" удалось сохранить базовые предприятия и развить их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с гендиректором корпорации Борисом Обносовым.
Глава предприятия рассказал об успехах "Тактического ракетного вооружения" и подчеркнул, что развивать гражданскую часть достаточно сложно. Однако Обносов отметил, что сейчас ряд труб для ТЭЦ делают из композитных материалов.
"Допустим, у нас предприятие «Авангард» в Сафонове, они тоже делают очень много из композитных материалов, и на сегодняшний день мы ряд труб для ТЭЦ, которые раньше были кирпичные, и, конечно, достаточно быстро изнашивались, делаем тоже из композитов. За этим, я считаю, очень большой рынок", – подчеркнул Обносов.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал совместное заявление стран "ядерной пятерки" – России, Китая, США, Великобритании и Франции. Он подчеркнул, что уже очень давно не было подобных заявлений от лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН.
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