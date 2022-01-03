В Госдуме оценили совместное заявление лидеров "ядерной пятерки"

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал совместное заявление стран "ядерной пятерки" – России, Китая, США, Великобритании и Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что уже очень давно не было подобных заявлений от лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН.

"Последние годы было ощущение, что они в принципе не способны ни о чем договориться и что российская сторона бьется в закрытую дверь, пытаясь обеспечить гарантии безопасности для всех государств на планете. Это действительно историческое событие, которое свидетельствует о том, что наши усилия не проходят даром", – заявил Никонов.

Парламентарий добавил, что в этом вопросе важную роль играет дипломатия Владимира Путина. Никонов выразил предположение, что российский лидер мог обсуждать заявление в ходе недавних разговоров и встреч с лидерами других государств.

Ранее лидеры стран "ядерной пятерки" выступили с заявлением о недопущении гонки вооружений и ядерной войны. Политики подчеркнули, что готовы поддерживать приверженность обязательствам, которые налагаются по Договору о нераспространении ядерного оружия.

В совместном заявлении лидеров "ядерной пятерки" также обозначается, что страны готовы вести конструктивный диалог на принципах взаимного уважения и признания интересов друг друга в вопросах безопасности.

В декабре 2021 года Путин заявил, что Россия является мировым лидером по новому вооружению. При этом глава государства отметил паритет с США по ядерному оружию.