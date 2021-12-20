Зеленский прокомментировал идею разместить ядерное оружие РФ в Белоруссии

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На инициативу Александра Лукашенко разместить на территории Белоруссии часть российского ядерного арсенала ответил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.
"Любые угрозы относительно миграции ядерного оружия РФ в разные уголки мира, а мы много раз слышали и о размещении оружия на временно оккупированной территории Крыма, а сейчас мы слышим информацию по Белоруссии. Я считаю, что такими вещами нельзя играть", – отметил Зеленский.
Зеленский добавил, что ситуация с информационной атакой с российской стороны и некоторых представителей Белоруссии для Украины уже привычна. Президент отметил, что в случае воплощения предложения Лукашенко в жизнь, то в Киеве хотя бы будут точно знать, где находится часть российского ядерного арсенала.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии предложат России разместить на своей территории ядерное оружие. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности разместить оружие в Восточной Европе.
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