В МИД РФ ответили на заявления НАТО о размещении ядерного оружия восточнее Германии

Фото: Depositphotos/Ale_Mi

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о размещении ядерного оружия восточнее Германии означают отсутствие для Альянса основополагающего акта Россия – НАТО. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, в этом документе закреплены основные обязательства Альянса для безопасности Европы.

"Зафиксировано, что Альянс не будет развертывать ядерное оружие на территории новых членов. Кроме того, не будет и дополнительного размещения существенных боевых сил. А что может быть существеннее ядерного оружия", – подчеркнул Грушко.

Ранее Столтенберг отметил, что в случае отказа Германии размещать ядерное оружие оно может появиться в других европейских странах, в том числе к востоку от ФРГ.

До этого Владимир Путин заявил о желании НАТО возобновить сотрудничество с Россией. Российский лидер отметил, что Североатлантический альянс без объяснения причин выслал дипломатов и необоснованно обиделся на закрытие их миссии в России.

