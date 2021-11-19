В МИД РФ ответили на заявления НАТО о размещении ядерного оружия восточнее Германии

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Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о размещении ядерного оружия восточнее Германии означают отсутствие для Альянса основополагающего акта Россия – НАТО. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, в этом документе закреплены основные обязательства Альянса для безопасности Европы.
"Зафиксировано, что Альянс не будет развертывать ядерное оружие на территории новых членов. Кроме того, не будет и дополнительного размещения существенных боевых сил. А что может быть существеннее ядерного оружия", – подчеркнул Грушко.
Ранее Столтенберг отметил, что в случае отказа Германии размещать ядерное оружие оно может появиться в других европейских странах, в том числе к востоку от ФРГ.
До этого Владимир Путин заявил о желании НАТО возобновить сотрудничество с Россией. Российский лидер отметил, что Североатлантический альянс без объяснения причин выслал дипломатов и необоснованно обиделся на закрытие их миссии в России.
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