Лидеры "ядерной пятерки" выступили против ядерной войны и гонки вооружений

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Лидеры стран "ядерной пятерки" – России, Китая, США, Великобритании и Франции – выступили с заявлением о недопущении гонки вооружений и ядерной войны. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено... В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", – указано в тексте заявления.

Политики перечисленных ранее стран подчеркнули, что готовы поддерживать приверженность обязательствам, которые налагаются по Договору о нераспространении ядерного оружия.

"Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании", – уточняется в сообщении.

В совместном заявлении лидеров "ядерной пятерки" также обозначается, что страны готовы вести конструктивный диалог на принципах взаимного уважения и признания интересов друг друга в вопросах безопасности.

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия является мировым лидером по новому вооружению. При этом глава государства отметил паритет с США по ядерному оружию.