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Москва 24

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Политика

07:06

В посольстве РФ осудили слова сенатора США о ядерном ударе по России

политика

Фото: Москва 24

В посольстве России в Вашингтоне прокомментировали высказывание американского сенатора Роджера Уикера о возможности использовать против России ядерное оружие в случае обострения ситуации на Украине.

В диппредставительстве заявили, что такие слова являются свидетельством безответственности. Также дипломаты посоветовали внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов РФ и США от 16 июня 2021 года, подтверждающим приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

"Шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США", – говорится в заявлении посольства, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что во время переговоров 7 декабря Путин и Байден обозначили контуры возможного снижения напряженности между двумя странами.

"Предстоит серьезная, профессиональная и вдумчивая работа по согласованию долгосрочных гарантий безопасности. Такой диалог требует спокойствия, демонстрации готовности к компромиссу. Вряд ли непродуманные заявления Уикера помогут нам выйти из нынешней острой фазы российско-американских отношений", – добавили дипломаты.

В конце октября издание Financial Times сообщило, что союзники США в Европе и Тихом океане пытаются не допустить перехода Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми.

Также отмечалось, что в администрации американского лидера изучают политику возможного применения ядерного оружия. Белый дом разослал союзникам анкеты, чтобы узнать их отношение к данному вопросу.

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