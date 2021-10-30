Союзники США поддержали принцип упреждающего ядерного удара по РФ

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Союзники США в Европе и Тихом океане пытаются не допустить перехода Вашингтона к принципу неприменения ядерного оружия первыми. По их мнению, такой шаг может "придать смелости" России, сообщает Financial Times.

По данным издания, ядерная политика США со времен Холодной войны остается "намеренно расплывчатой." Теоретически США могут нанести упреждающий ядерный удар, поэтому их союзники чувствуют себя в безопасности, говорится в материале.

Ожидается, что обсуждение вопроса завершится к концу текущего года.

В настоящее время в администрации американского лидера изучают политику возможного применения ядерного оружия. Белый дом разослал союзникам анкеты, чтобы узнать их отношение к данному вопросу. Как пишет издание, против пересмотра политики выступили Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия.

Ранее в РФ назвали условие для соблюдения моратория на ядерные испытания. Первый заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания при условии аналогичного подхода других ядерных держав.

