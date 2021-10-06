В СБ РФ заявили, что террористы пытаются получить данные об изготовлении ядерного оружия

17:44
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Террористы пытаются получить доступ к информации об изготовлении ядерного, химического и биологического оружия, а также проявляют интерес к возможности применения токсичных химикатов. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Коков.
"Для этого они ведут целенаправленную вербовку отраслевых специалистов, в том числе преподавателей и студентов химико-биологических учебных заведений", – заявил он в интервью "Российской газете".
Кроме того, террористы применяют огневые налеты на подразделения правительственных сил, объекты инфраструктуры и населенные пункты. Также не снижается интенсивность минно-взрывной войны. По словам Кокова, во второй половине 2020 года в Афганистане обнаружили и обезвредили почти 5 тысяч взрывных устройств.
По данным Совета Безопасности, с 2019 года также увеличивается число терактов с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.
"Таким атакам подвергаются в том числе российская база Хмеймим в Сирии и позиции сирийской арабской армии. Запрещенная в РФ радикальная группировка "Ансар Аллах" с территории Йемена периодически организует такие налеты на объекты нефтепереработки в Саудовской Аравии", – добавил Коков.
Ранее в Совете Безопасности РФ сообщали, что террористы хотели заразить COVID-19 гражданское население нескольких стран. Подобные попытки уже были зафиксированы в некоторых государствах.
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