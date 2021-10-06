В СБ РФ призвали мировое сообщество к тесному сотрудничеству по кибербезопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия призывает мировое сообщество к тесному сотрудничеству по кибербезопасности, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"Мы в нашей стране активно развиваем национальную систему кибербезопасности, в том числе по линии Совета безопасности России и силовых структур, и призываем мировое сообщество к более тесному сотрудничеству в этой сфере", – сказал он в интервью "Российской газете".

Коков также призвал к переходу на конструктивные шаги и принятию новых международных конвенций и законов для противодействия терроризму в интернете.

Ранее секретарь Совбеза РФ, бывший директор ФСБ Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США Джейком Салливаном.

Уточняется, что стороны обсудили вопросы, касающиеся российско-американских отношений, в частности, коснулись проблем в сфере кибербезопасности.