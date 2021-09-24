Секретарь СБ РФ провел телефонный разговор с помощником президента США

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Секретарь Совбеза РФ, бывший директор ФСБ Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником президента США Джейком Салливаном. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.

Уточняется, что стороны обсудили вопросы, касающиеся российско-американских отношений, в частности, коснулись диалога в сфере кибербезопасности.

"Подчеркнута важность продолжения диалога России и США по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности", – отметили в пресс-службе.

Патрушев и Салливан также коснулись ситуации в Афганистане.

Ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Афганистане и постконфликтное восстановление в этой стране. Они также выразили готовность взаимодействовать с целью недопущения распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности.

