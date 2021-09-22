Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Афганистане и постконфликтное восстановление в этой стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"С обеих сторон выражен настрой на взаимодействие в целях предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что особое внимание было уделено теме постконфликтного восстановления в Афганистане, в том числе применительно к деятельности "Группы двадцати", в которой Италия председательствует в этом году.
Лидеры рассмотрели также актуальные вопросы двусторонних отношений и борьбы с пандемией коронавируса, был обсужден график предстоящих контактов, добавили в Кремле.
Ранее Путин и премьер Италии высказались за объединение усилий для недопущения гуманитарной катастрофы в Афганистане. Лидеры также высказались за консолидацию усилий, в том числе в рамках G20, для установления в Афганистане мира и стабильности.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны.
7 сентября представители движения объявили состав нового правительства. Премьер-министром Афганистана был назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
Неизвестно, как ситуация в Афганистане повлияет на безопасность в регионе и мире – Путин
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