Путин обсудил с премьером Италии обстановку в Афганистане

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Владимир Путин позвонил премьеру Италии Марио Драги, обе стороны высказались за объединение усилий для недопущения гуманитарной катастрофы в Афганистане. Об этом сообщает РТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Основное внимание уделено положению дел в Афганистане. С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны. Отмечена необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана", – говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры также высказались за консолидацию усилий, в том числе в рамках G20, для установления в Афганистане мира и стабильности.
Ранее министерство иностранных дел РФ выступило за общенациональный диалог всех противостоящих друг другу групп в Афганистане на фоне сообщений о сопротивлении запрещенному в РФ движению "Талибан" в Панджшере.
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