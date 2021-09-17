Президенты России и Финляндии обсудили двусторонние отношения

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии финского лидера.

"Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте провел обстоятельный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 17 сентября 2021 года", – говорится в сообщении.

Помимо двусторонних отношений, главы государств обсудили ситуацию в Афганистане. Они также коснулись арктических инициатив, вопросов европейской безопасности и Хельсинских соглашений.

Ранее российский лидер провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе него политики обстоятельно обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане, подчеркнули важность поддержания в стране мира и недопущения насилия.

Они также выразили готовность к сотрудничеству в вопросах недопущения распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности.

