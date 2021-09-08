Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Афганистане

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Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого они обстоятельно обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подчеркнута важность поддержания в стране гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учете интересов всех групп населения", – рассказали в пресс-службе.

Стороны также выразили готовность сотрудничать не только в вопросах стабилизации обстановки в стране, но и недопущения распространения терроризма, экстремизма, а также наркопреступности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует переговоров с новым правительством Афганистана, а будет внимательно наблюдать за ситуацией в стране. По его словам, в настоящее время контакты с представителями запрещенного в России террористического движения "Талибан" осуществляются только на уровне посольства по вопросам обеспечения безопасности дипломатов и некоторым другим техническим вопросам.

Новый состав правительства Афганистана накануне огласил представитель талибов Забиулла Муджахид, подчеркнув, что такой состав не является постоянным.

