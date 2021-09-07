Песков заявил, что Россия не принимала решений о признании талибов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не принимала решений о признании талибов (запрещенное в РФ террористическое движение "Талибан"). Он отметил, что необходимо понять, насколько их обещания будут коррелироваться с действиями.
"Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что действительно мы весьма тщательно отслеживаем все, что там происходит, а главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов, их заявления будут коррелироваться с их будущими действиями", – приводит РИА новости слова Пескова.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, как Владимир Путин воспринял приглашение талибов принять участие в церемонии объявления нового состава правительства Афганистана.
Ранее представитель запрещенного в РФ движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил об окончании военных действий в Афганистане и начале работы над восстановлением страны. А до этого стало известно о взятии талибами контроля над последней сопротивлявшейся провинцией Панджшер.
15 августа представители радикального движения объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.
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